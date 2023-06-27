Посол Китая неожиданно поддержал Украину

Китайский посол при Европейском Союзе Фу Цун заявил, что не исключает поддержки Пекином стремления Украины восстановить территориальную целостность, вернувшись к границам по состоянию на 1991 год. Об этом он заявил во время интервью, сообщает Al Jazeera.

Когда китайского посла спросили о поддержке целей Украины, в частности возвращение оккупированных Россией украинских территорий, он ответил: "Не вижу причин, почему нет".

"Мы уважаем территориальную целостность всех стран. Поэтому, когда Китай устанавливал отношения с бывшим Советским Союзом, мы так и договорились. Но, как я уже сказал, это исторические вопросы, которые должны быть обсуждены и решены Россией и Украиной, и это то, за что мы выступаем", – сказал Фу Цун.