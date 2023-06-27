Глава МИД Германии: Путин разрушает Россию

Мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина продемонстрировал, что, ведя войну в Украине, президент России Владимир Путин разрушает собственную страну. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в ЮАР 27 июня.

Комментируя мятеж Пригожина, Бербок вновь подчеркнула, что это "внутреннее дело России", Европа с Германией не вмешиваются в него, хотя федеральное правительство "очень внимательно следит за ситуацией". Восстание наемников дает понять, что войной в Украине Путин "разрушает свою страну" и "ставит под угрозу безопасность" в России, заявила Бербок.

Накануне Бербок также комментировала попытку мятеж Пригожина, заявив, что события в России продолжают развиваться и до сих пор не до конца ясно, что происходит в стране. По ее словам, произошедшее на выходных, очевидно, было лишь "одним действием в этой русской драме".