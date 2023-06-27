Сенсационное заявление Трампа: кто на самом деле управляет США?

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнего президента Джо Байдена контролирует Китай, передают американские СМИ.

"Джо Байден - скомпрометировавший себя президент. В Китае знают, насколько он скомпрометирован. У них есть над ним полный контроль <...>. Китай владеет Байденом", - сказал Трамп.

Американский политик добавил, что в случае своего переизбрания на высший государственный пост потребует от Пекина убрать все военное и разведывательное оборудование с Кубы за двое суток.