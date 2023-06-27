Леонид Швец, автор haqqin.az 02:40

Подводя итоги своей громкой ссоры с Евгением Пригожиным, Владимир Путин в общении с военными с обидой припомнил своему неблагодарному протеже, что только за последний год, с мая 2022 года по май 2023 года, на денежное довольствие ЧВК «Вагнер» пошло 86 миллиардов рублей, а компания «повара» «Конкорд» на поставках Военторгу продуктов подняла почти столько же – 80 миллиардов. Тем самым российский президент подтвердил и так всем известные вещи. Конечно, в ЧВК очень мало частного. Это существующая на огромные государственные деньги военная структура, призванная выполнять специфические задачи, которые не всегда с руки армейским подразделениям. Совершенно же понятно, что расходы из государственного бюджета на довольствие не идут ни в какое сравнение с расходами на вооружение, боекомплект и амуницию. Очень дорогое удовольствие.

Известно и привилегированное положение пригожинской фирмы, которая является монополистом по снабжению силовиков, на чем получает огромные барыши. Президент еще пригрозил разобраться, не украл ли кто чего-то при этом. Украл – не украл, но, разумеется, воспользовался возможностями, которые предоставляет статус человека, которому покровительствует сам Путин. Для этого он такие возможности своим людям и предоставляет в разных сферах экономики. Другое дело, что Евгений Пригожин перестал быть своим самым наглым, предательским образом. Тут еще интересный момент: мятежный повар добивался своей высокой популярности за счет беспощадной критики коррупции в военной и чиновничьей среде, и, припоминая ему собственный бизнес, Путин торжествующе подлавливает изменника на двойных стандартах: смотрите, дескать, что этот тип собой представляет! Просто удивительно, как президент России не замечает или не хочет замечать, насколько эти разоблачения касаются его самого. Ведь это он, Владимир Путин раскормил за государственный счет опасного зверя, который чуть было не покусал самого хозяина. Отдельная тема, как частная военная компания, которые вообще-то в России по-прежнему запрещены законодательно, могла получать государственное финансирование и снабжение оружием: что положено путинскому быку, не каждому положено.