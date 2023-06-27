Жестокий обстрел Россией Краматорска: среди погибших дети десятки раненых; фото
Жертвами российского удара по украинскому городу Краматорск стали восемь человек, в том числе три ребенка. Ранения различной степени тяжести получили 56 человек, среди которых 8-месячный младенец, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Под завалами еще могут находиться люди. Окончательное число погибших еще устанавливается.
Во время обстрела ранения получили трое граждан Колумбии, уточняет Русская служба «Би-би-си»: это колумбийский депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Они встретились за ужином в ресторане с украинской писательницей Викторией Амелиной, которая получила тяжелое ранение в голову и находится в тяжелом состоянии.
В эпицентре взрыва также оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна, стекла и двери. В результате попадания возник пожар.
Российские войска нанесли удар по Краматорску вечером 27 июня. Одна из российских ракет попала в здание в центре Краматорска, где находился заполненный посетителями ресторан, вторая — в пригородный поселок Беленькая. Президент Украины Владимир Зеленский накануне в вечернем обращении говорил, что российские военные «жестоко обстреляли» Краматорск ракетами С-300.