Жертвами российского удара по украинскому городу Краматорск стали восемь человек, в том числе три ребенка. Ранения различной степени тяжести получили 56 человек, среди которых 8-месячный младенец, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Под завалами еще могут находиться люди. Окончательное число погибших еще устанавливается.