Эксперт: Надо разоружить незаконные отряды в Карабахе

Несмотря на празднование в Азербайджане Гурбан байрамы и переговоры по мирному договору в Вашингтоне при поддержке американской стороны, незаконные вооруженные формирования, находящиеся в Карабах ском регионе Азербайджана, прибегли к очередной провокации и обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, написал на своей странице в Facebook военный эксперт Адалят Вердиев.

«Как сообщается, был ранен один азербайджанский военнослужащий. В результате ответных мер Вооруженных сил Азербайджана были уничтожены 5 членов незаконного вооруженного формирования.

Целью совершения этой провокации было подорвать переговорный процесс по мирному договору в Вашингтоне. Тот факт, что в Карабахском регионе Азербайджана до сих пор остаются незаконные воинские формирования, является источником серьезной опасности. Необходимо полное разоружение этих незаконных воинских формирований.

Существование на территории Азербайджана незаконных воинских формирований, являющихся источником террора, недопустимо», - отметил Вердиев.