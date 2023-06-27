Министр обороны Украины: Все еще впереди

По словам Резникова, освобождение группы сел, находившихся под российской оккупацией в последние недели, не было «главным событием» в запланированном Киевом контрнаступлении.

«Когда это произойдет, вы все это увидите… Все все увидят», - сказал Резников, призвав не придавать значение сообщениям СМИ о медленном продвижении Украины против хорошо укрепленных российских позиций.

По словам Резникова, основные резервы войск Украины, в том числе большинство бригад, недавно обученных на Западе и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО, еще не задействованы в операции.

Он также сказал, что мятеж, произошедший в России в прошлые выходные, продемонстрировал фундаментальную слабость власти президента Владимира Путина, но предостерег от того, чтобы делать ставку на дальнейшие «мятежи и беспорядки» ради успеха на поле боя.

Резников, выразивший надежду на то, что беспорядки в Москве побудят западные столицы еще больше увеличить поставки оружия для помощи Киеву, сказал, что украинская армия продолжает наносить тяжелые потери российским войскам, используя разрушение как инструмент, а «освобождение украинских земель как цель».