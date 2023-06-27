Российские генералы знали о планах Пригожина?

Генерал, заместитель командующего группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин заранее знал о планах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина начать мятеж против военного руководства России, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, близких к разведке.

В Вашингтоне пытаются выяснить, помогал ли генерал Суровикин Пригожину в минувшие выходные. Как сообщает газета, американские чиновники заявили, что другие российские генералы, возможно, также поддержали попытку военного мятежа Пригожина.

«Пригожин не поднял бы восстание, если бы не верил, что другие лица, находящиеся у власти, придут ему на помощь. Если бы генерал Суровикин был причастен к событиям минувших выходных, это стало бы последним признаком распрей, характерных для военного руководства России с начала войны Путина в Украине, и могло бы свидетельствовать о более широком расколе между сторонниками Пригожина и Путина», - пишет NYT.

Как отмечает издание, ФСБ 27 июня прекратила уголовное дело о мятеже против Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». Однако если Путин обнаружит доказательства того, что генерал Суровикин непосредственно помогал Пригожину, у него не будет иного выбора, кроме как отстранить его от своего командования, заявили NYT чиновники и аналитики.

Как предполагают в Вашингтоне, поддержка мятежа Суровикиным могла бы объяснить, почему Пригожин все еще жив, несмотря на то, что он захватил крупный российский военный узел и отдал приказ о вооруженном марше на Москву.