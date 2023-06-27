Новые успехи украинской армии

Согласно оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), в ходе контрнаступления ВСУ смогли продвинуться на левый берег Днепра в Херсонской области.

Эксперты, ссылаясь на геолокационные данные, утверждают, что сейчас ВСУ заняли и удерживают какие-то позиции в районе Антоновского моста, что подтверждают и российские военкоры.

Вместе с тем российские войска пытались отражать украинские атаки и задействовали «Солнцепек».

Из всего этого Институт изучения войны делает выводы, что ВСУ «проводят какие-то операции в этом районе».

Тем временем, как сообщает пресс-секретарь Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях и имеют успех под Бахмутом.

«Российские оккупационные войска оказывают мощное сопротивление. В то же время враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике», - сказал он.

Ковалев уточнил, что украинские войска вели наступательные действия на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Раздолевка, севернее Соледара, южнее Прасковеевки, Железнянского, Берховки, Клещиевки, Курдюмовки.

«Имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах», - сказал Андрей Ковалев.

В то же время ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.