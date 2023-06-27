США рады принять главу МИД Азербайджана

Соединенные Штаты заявили во вторник, что для них «радость» и «честь» принять у себя министров иностранных дел Азербайджана и Армении для облегчения переговоров, сообщает агентство Turan.

Глава МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян встретились в пригороде Вашингтона Арлингтоне, чтобы начать очередной раунд двусторонних переговоров за закрытыми дверями.

Это второй раз менее чем за два месяца, когда Байрамов и Мирзоян собрались вместе в недавно отремонтированном Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца при Государственном департаменте.

Госсекретарь Энтони Блинкен встретился лично с каждым министром во вторник утром, а затем провел встречу с ними двумя вместе. «Диалог - ключ к прочному миру», написал позже Блинкен в Twitter.

В свою очередь, официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил на ежедневном брифинге для прессы, что Соединенные Штаты «воодушевлены» недавними усилиями Армении и Азербайджана по продуктивному участию в мирном процессе. «Мы будем продолжать помогать им всеми возможными способами, чтобы развить этот импульс», - сказал он.

Однако Миллер несмотря на настойчивые вопросы корреспондента Turan относительно содержания переговоров, воздержался раскрыть какие-либо подробности или отказался говорить о возможных ожиданиях от итогов встречи.

«Вероятно, даже если бы я это сделал, я бы не добился успеха», - сказал он. «Я не думаю, что мы хотим говорить о переговорах на одной трети пути», - продолжил он.

«Я подожду, чтобы вынести суждение о том, что произойдет, пока не закончатся эти три дня встреч, но мы действительно думаем, что мир близок, если две стороны отложат в сторону свои разногласия», - резюмировал Блинкен.

Ожидается, что Блинкен присоединится к министрам на церемонии закрытия завтрашней встречи.