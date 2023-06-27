Даже китайцы отворачиваются от России

На фоне известий о движении отрядов ЧВК «Вагнер» к Москве в субботу ряд бизнесменов из южного Китая начали звонить на свои заводы, чтобы остановить поставки товаров, предназначенных для России, пишет Reuters.

По словам главы торговой ассоциации провинции Фуцзянь Шэнь Мухуи, входящие в ассоциацию экспортеры автозапчастей, автомобилей и одежды испытывают замешательство из-за неопределенности. Какие компании прекратили экспорт в Россию, не сообщается.

Несмотря на то, что официальная пропаганда и СМИ Китая поддержали усилия России по «стабилизации ситуации», кое-где в Поднебесной начали подвергать сомнению ставку Пекина на Москву, отмечает издание.

Китай «будет более осторожен в своих словах и действиях в отношении России», заявил эксперт по международным отношениям из Шанхая Шэнь Динли.

Ян Цзюнь, профессор Пекинского китайского университета политологии и права, в субботу призвал Китай напрямую поддержать Украину, чтобы избежать «втягивания Россией в трясину войны».

«С развитием текущей ситуации и тенденцией к войне...(Китай) должен еще больше скорректировать свою позицию в отношении России и Украины, прояснить свое отношение и решительно встать на сторону победителей истории», - написал он в сингапурской газете Lianhe Zaobao, выходящей на китайском языке.

Китай является главным торговым партнером России, Пекин экспортирует все - от автомобилей до смартфонов и получает дешевую российскую сырую нефть, которая сталкивается с санкциями в большей части остального мира.