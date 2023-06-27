Даже китайцы отворачиваются от России
На фоне известий о движении отрядов ЧВК «Вагнер» к Москве в субботу ряд бизнесменов из южного Китая начали звонить на свои заводы, чтобы остановить поставки товаров, предназначенных для России, пишет Reuters.
По словам главы торговой ассоциации провинции Фуцзянь Шэнь Мухуи, входящие в ассоциацию экспортеры автозапчастей, автомобилей и одежды испытывают замешательство из-за неопределенности. Какие компании прекратили экспорт в Россию, не сообщается.
Несмотря на то, что официальная пропаганда и СМИ Китая поддержали усилия России по «стабилизации ситуации», кое-где в Поднебесной начали подвергать сомнению ставку Пекина на Москву, отмечает издание.
Китай «будет более осторожен в своих словах и действиях в отношении России», заявил эксперт по международным отношениям из Шанхая Шэнь Динли.
Ян Цзюнь, профессор Пекинского китайского университета политологии и права, в субботу призвал Китай напрямую поддержать Украину, чтобы избежать «втягивания Россией в трясину войны».
«С развитием текущей ситуации и тенденцией к войне...(Китай) должен еще больше скорректировать свою позицию в отношении России и Украины, прояснить свое отношение и решительно встать на сторону победителей истории», - написал он в сингапурской газете Lianhe Zaobao, выходящей на китайском языке.
Китай является главным торговым партнером России, Пекин экспортирует все - от автомобилей до смартфонов и получает дешевую российскую сырую нефть, которая сталкивается с санкциями в большей части остального мира.
Но даже в энергетическом секторе, который способствовал 40-процентному скачку товарооборота между Россией и Китаем за первые пять месяцев этого года, в Китае наблюдаются некоторые признаки осторожности.
Топ-менеджеры китайских государственных энергетических компаний обычно заявляли, что еще слишком рано давать комментарии по поводу новых инвестиций в Россию, или обходили вопросы стороной.
«Если Россия проиграет войну или сменит руководство, это создаст огромную неопределенность для китайских инвесторов», - сказал Мичал Мейдан, руководитель отдела энергетических исследований Китая в Оксфордском институте энергетических исследований.
Он сказал, что китайское правительство, похоже, также проявляет осторожность, указав на то, что Пекин еще не подписал соглашение о строительстве нового крупного газопровода, соединяющего страны, несмотря на давление со стороны Москвы.
В то время как Китай жизненно важен для экономики России, торговля Пекина с такими странами, как Соединенные Штаты, Европейский союз и Япония - одними из самых яростных критиков войны Москвы в Украине - затмевает его отношения с Россией.
«У Пекина теперь больше причин для того, чтобы проявлять больше сдержанности и быть более решительным в своих отношениях с Путинской Россией», - сказал Вэнь-Ти Сун, политолог из Австралийского национального университета.