Если Армения бы нормализовала отношения с Азербайджаном и Турцией, то 90% российского влияния в Армении испарилось бы, но у России нет такого желания, заявил руководитель Центра исследований политики безопасности Армении Арег Кочинян.

«У Турции только одно предусловие для нормализации отношений – это карабахский вопрос. У России нет такого желания априори (нормализации отношений Азербайджана и Турции с Арменией). У Европейского союза есть такое желание, но нет ресурсов», - сказал Кочинян.