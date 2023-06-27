Во время выступления президента США Джо Байдена в одном из колледжей штата Южная Каролина темнокожая студентка пожаловалась, что ее недавно остановила дорожная полиция: «Если бы я была вашей дочерью, какой совет вы бы дали мне в следующий раз, когда меня остановит полиция?»

«Если бы вы были моей дочерью, вы были бы белой, и вас бы не остановили», - ответил Байден.