Лукашенко: Несколько лет назад мы с Россией выясняли отношения…

Еще несколько лет назад Россия и Беларусь выясняли отношения, но сейчас никого не надо агитировать за углубление партнерства, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко участникам X Форума регионов России и Беларуси, который проходит в Уфе.

По его словам, прочные отношения с Россией и ее регионами помогают «держать удар со стороны Запада».

«Даже в самые сложные для Беларуси и России времена контакты на уровне регионов активно развивались. Это помогло нам выстоять в условиях развала государственности и разрыва устоявшихся экономических связей после распада великой страны. И сейчас прочные отношения помогают нам держать новый удар со стороны Запада по всем фронтам: экономическому, политическому, идеологическому, информационному, культурному и другим», - заявил Лукашенко.

По его словам, «уникальность партнерства стран состоит в том, что с самого начала система взаимодействия Беларуси и России строилась на основе самодостаточности экономических связей, обеспечения технологического суверенитета двух государств»: «И это преимущество необходимо максимально использовать. Что мы и делаем».