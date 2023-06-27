В Париже разгорелись масштабные протесты после убийства 17-летнего юноши, который не остановился по требованию полицейских, сообщает BBC.

Полиция изначально утверждала, что подросток по имени Наэль М. направил свою машину на них, но на видео, опубликованном в Интернете, видно, что правоохранитель стреляет в водителя с близкого расстояния, когда тот пытается уехать. Офицер, совершивший выстрел, был задержан и обвиняется в убийстве.

После этого инцидента в районе, где произошла стрельба, разразились акции протеста. Манифестанты поджигали машины, взрывали салюты, а полицейские в ответ применяли слезоточивый газ. Полиция арестовала 9 человек. Один протестующий и двадцать полицейских получили ранения.