Фархад Мамедов, автор haqqin.az 13:10

Министр обороны Закир Гасанов в своих заявлениях по случаю Дня Вооруженных сил сказал, что армия Азербайджана может провести спецоперацию на территории Карабаха, временно контролируемой российским миротворческим контингентом, поскольку, по словам министра, этот вопрос «уже давно обсуждается публично». «Всего одного корпуса азербайджанской армии будет достаточно, чтобы в короткие сроки нейтрализовать в этой части Карабаха незаконные армянские вооруженные формирования - подчеркнул в интервью одному из азербайджанских ТВ-каналов глава оборонного ведомства. - Дела у них идут неважно: часть из десятков оставшихся в их распоряжении танков разбиты, примерно столько же артиллерийских единиц к бою не готовы и нуждаются в ремонте, что же касается личного состава, то он плохо вооружен и не мотивирован...»

Закир Гасанов отметил также, что армянские НВФ не представляют серьезной угрозы для Азербайджана, хотя в принципе могут пойти на какие-то мелкомасштабные провокации, ответ на которые будет для них предельно жестким. Как известно, в результате победы армии Азербайджана в 44-дневной войне в Карабахе армянские оккупационные силы были разгромлены, а оставшаяся часть — примерно 15-20 тысяч человек — оказалась под угрозой полного окружения. От уничтожения их спасло прекращение боевых действий и ввод в регион миротворческих войск России. К тому моменту южная группа оккупантов была уже полностью уничтожена, и речь в основном идет об армянских подразделениях, дислоцированных в направлении Агдама и Агдере. Дело в том, что во время войны армия Азербайджана держала в качестве обманного маневра крупную группировку войск, готовую к наступлению в направлении Агдама. А потому армяне были вынуждены держать в этом районе большое количество сил, которые, впрочем, были сильно ослаблены за счет того, что помогали боевой техникой и живой силой своим войскам, сражавшимся на южном и северном направлениях.

Когда боевые действия были прекращены и в регион вошли российские миротворцы, остатки агдамской группировки оккупационных сил Армении отступили в воинскую часть, дислоцированную в Ходжалы, а агдеринской остались на своих местах — во время войны армянская военная инфраструктура была в значительной степени разрушена и казарм для их размещения почти не осталось. Позднее в результате возвращения призывников, доставленных в Карабах после прохождения службы в Армении, а также мер, предпринятых Азербайджаном по блокированию доставки в Карабах пополнения, число армянских НВФ значительно сократилось. По имеющейся информации, сегодня они насчитывают примерно десять тысяч человек. Более точной информацией, несомненно, располагает Министерство обороны Азербайджана, что подтвердил Закир Гасанов. Таким образом, в случае, если руководство азербайджанской армии примет решение начать спецоперацию, наиболее вероятным развитием событий представляется полная капитуляция остатков армянских подразделений в течение нескольких часов. Тем не менее пока Азербайджан воздерживается от силового решения вопроса. В последнем выступлении президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что послевоенные процессы развиваются под диктовку Баку и в логической последовательности, добавил фразу: «Мы не торопимся». Однако в общине армян Карабаха растут опасения, что в скором времени Азербайджан все-таки начнет спецоперацию в зоне, контролируемой российскими миротворцами. Армен Петросян, эксперт по региональным вопросам, заявил в интервью телеканалу «А1+», что Азербайджан обсуждает сразу несколько вариантов проведения спецоперации в Карабахе.