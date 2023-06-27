Сегодня важный день для боксеров. На ринг выйдут четыре представителя Азербайджана, трое из которых, победив, могут завоевать лицензии на Олимпиаду в Париж.

Азербайджанский спортсмен Ростислав Певцов с результатом 1:46:58 занял 6-е место. Он до последнего был в лидирующей группе, но концовка нашему триатлонисту не удалась.

В 17:30 по бакинскому времени Мурад Аллахвердиев (80 кг) будет боксировать в четвертьфинале с армянином Амбарцумом Акопяном. Победитель выйдет в полуфинал и завоюет путевку на Олимпийские игры.

В 21:00 Мехсети Гамзаева-Агамалыева (57 кг) встретится в четвертьфинале с француженкой Аминой Зидани. Тут также на кону билет в Париж.

А в 22:15 за место в полуфинале Евроигр и за олимпийскую лицензию поборется Сархан Алиев (71 кг). Его соперником будет Макан-Ви Траоре из Франции.

Также сегодня выступит наш супертяжеловес Магомед Абдуллаев (свыше 92 кг). Его оппонентом в четвертьфинальном бою станет грек Стилианос Рулиас. В этом весе разыгрываются две олимпийские лицензии, а значит, нужно выйти в финал.

*** 13:11

Сегодня, в девятый день Европейских игр в Польше, Азербайджан представлен в пяти видах спорта.

На текущий момент мужская сборная Азербайджана по сабле в 1/8 финала уступила Венгрии со счетом 25:45.