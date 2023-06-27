Президент Румынии просит НАТО поддержать Молдову

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во вторник, что ситуация в Молдове является критической, поэтому он считает обязанностью союзников по НАТО найти способы помочь этой стране повысить ее устойчивость.

Об этом Йоханнис заявил во вторник в Гааге после встречи нескольких лидеров государств НАТО накануне саммита в Вильнюсе, сообщает издание Agerpres.

«Республика Молдова является важной темой для меня и, как я узнал сегодня, для всех нас. Ситуация в Молдове критическая. Я считаю, что наш долг и ответственность – найти способы помочь Молдове стать более устойчивой», – сказал Йоханнис.

Он отметил, что коллеги по НАТО разделяют его оценку.

«Было бы очень хорошо, если бы мы могли включить некоторые замечания по этому вопросу в выводы Вильнюсского саммита», – сказал Йоханнис.