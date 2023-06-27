Китай готовится к тотальной войне?

На фоне роста риска возникновения военного конфликта между КНР и США китайские военные приступили к моделированию сценариев «тотальной войны», в которых Китай подвергается нападению со стороны гипотетического «синего альянса», пишет в среду газета South China Morning Post.

«Китайские военные недавно включили сценарий «тотальной войны» при тестировании и оценке характеристик нового оружия на фоне того, как риск военного конфликта между Китаем и США достиг самого высокого уровня за последние десятилетия», - пишет издание со ссылкой на ученых, принимающих участие в проекте.

Издание отмечает, что «тотальная война» подразумевает, что все доступные ресурсы и возможности страны будут мобилизованы для достижения победы. Такие сценарии учитывают не только возможности армии, но и роль гражданского населения и экономики государства.

Как пишет газета со ссылкой на открытые источники, несмотря на то, что потенциальный противник Китая в сценариях «тотальной войны» не называется, в работах группы под руководством исследователя Фан Цаньсиня из отряда 91404 Народно-освободительной армии Китая (НОАК) среди военной техники гипотетического противника, в частности, указываются эсминцы класса «Арли Берк», которые стоят на вооружении США. Противник в китайских сценариях обозначен как «синий альянс».

В одном из сценариев, фрагменты которого приводит издание, китайский флот подвергся нападению со стороны сил «синего альянса», каждый из китайских кораблей был атакован более чем 11 ракетами и более чем 3 торпедами с разных направлений. При этом «синий альянс» генерировал помехи, более чем в 30 раз превосходящие силу сигнала, используемого военными кораблями Китая для связи.

Дальность обнаружения китайских радаров в результате действий гипотетического противника сократилась до 60 процентов от первоначальной. Это серьезно ограничило боевые возможности китайских военных кораблей, почти треть возможностей ПВО была потеряна сразу после атаки «противника». Только половина зенитных ракет ВМС НОАК смогла поразить приближающиеся цели.