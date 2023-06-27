Супруга Зеленского рассказала, как переживала за него

Первая леди Елена Зеленская рассказала в интервью о важных для нее событиях после полномасштабного вторжения россиян.

Жена президента Украины вспомнила, как волновалась перед встречей с мужем, пока он оставался в Киеве, а она с детьми временно уехали.

«Я помню, что не знала, чего ожидать, и волновалась перед встречей с мужем, после первого периода, когда мы расстались, на месяц или полтора, когда я должна была уехать из Киева, а он оставался здесь. Когда я возвращалась, честно говоря, я волновалась», - призналась она.

По словам первой леди, по телевизору она видела, как «муж обрастает бородой».

«К счастью, ничего экстремального не произошло, но у меня в первое время было ощущение, что есть возможность, что мы можем вообще не встретиться. Всегда есть такая вероятность во время войны. И, наконец, мы встретились», - поделилась воспоминаниями Зеленская.

«Был такой момент - не скажу, что он был слишком эмоционален. У нас в семье нет эмоциональных сцен, слез или чего-то такого чрезмерного. Но я действительно ощущала волнение», - добавила Елена.