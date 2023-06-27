Забой и продажа жертвенных животных в Азербайджане осуществляется в специально отведенных 138 пунктах. Об этом вновь заявили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA).

В 80 из этих пунктов осуществляется как забой, так и продажа жертвенных животных, в 46 - только продажа, а в 12 - только забой.

Во всех пунктах проводится ветеринарный контроль с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Пользоваться данными услугами граждане могут с 08:00 до 20:00. Жертвенных животных можно приобрести и по предварительному заказу в торговых сетях. Подробная информация представлена на сайте afsa.gov.az.