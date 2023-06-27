Эрдоган и Пашинян поздравили друг друга

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщают армянские СМИ.

В ходе разговора Пашинян поздравил президента Турции с праздником Гурбан байрамы, а Эрдоган, в свою очередь, поздравил армянского премьера с праздником Вардавар (армянский традиционный праздник в честь Преображения Господня).

Стороны обсудили процесс урегулирования двусторонних отношений между двумя странами. В этом контексте обсуждался ход реализации соглашения об открытии сухопутной границы для владельцев дипломатических паспортов и граждан третьих стран.