Выявлены связи российских генералов с «Вагнер»

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин и еще более 30 российских генералов и чиновников были почетными членами ЧВК «Вагнер».

Как следует из документов, Суровикин стал «вагнеровцем» еще в 2017 году. Ему выдали личный жетон ЧВК под номером М-3744. Российские оппозиционные СМИ обещают назвать имена и других генералов, связанных с «Вагнер».

Газета The New York Times ранее писала, что генерал Суровикин мог знать о подготовке мятежа Евгения Пригожина. Американские чиновники рассказывают, что марш на Москву, вероятно, поддерживали еще несколько российских генералов.