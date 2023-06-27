В редакцию информационно-аналитического портала haqqin.az поступило письмо-уведомление от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) о якобы «нарушении порядка распространения информации», размещенной на сайте.

В письме российское ведомство в ультимативной форме требует удалить с ресурса информационные сообщения и аналитические выкладки о событиях в Украине. Если эти публикации не будут удалены, ведомство угрожает заблокировать азербайджанское издание на территории России.

«…По истечении суток с момента получения настоящего уведомления ограничить доступ к указанному информационному ресурсу в случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса в удалении распространяемой с нарушением закона информации. Владелец информационного ресурса обязан в течение суток с момента получения соответствующего уведомления от провайдера хостинга или указанного иного лица удалить распространяемую с нарушением закона информацию», - говорится в уведомлении Роскомнадзора.

Напомним, Роскомнадзор спустя несколько дней после начала российско-украинской войны полностью ограничил доступ к информационно-аналитическому ресурсу haqqin.az на территории РФ. Решение Роскомнадзора было продиктовано попыткой навязать всем мировым СМИ пророссийский формат освещения войны в Украине. Российское правительство требует называть полномасштабное вторжение на территорию суверенного государства объявленной Москвой «спецоперацией». Но в марте этого года после переговоров редакции haqqin.az с представителями правительства России решением Роскомнадзора деятельность ресурса на территории РФ была восстановлена.

Редакция haqqin.az считает, что данное письмо-уведомление российского ведомства является грубым нарушением РФ права на свободу слова и печати. Позиция российских госорганов, направленная на полное ограничение российского информационного пространства, вызывает сожаление.