Зеленский: Победа Украины – шанс для мира на Кавказе

Украина никогда не согласится с замороженным конфликтом с Россией. В то же время страна будет делать ставку на альянсы и открывать диалоги о полноправном членстве в ЕС и НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде по случаю Дня Конституции.

«Украина никогда не согласится ни на один из вариантов замороженного конфликта. Ни один. Напротив, Украина поможет нашей формулой мира всем другим народам мира, которые стремятся к настоящему миру», - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина всегда делала и будет делать ставку на альянсы.

Украинский лидер подчеркнул, что Россия рассматривает всех своих соседей как рабов и врагов.

«Очевидно, что мир есть и будет на нашей стороне. Очевидно, Украина будет усиливать партнерства и альянсы, в которых участвует. Мы уже исторически усилили ЕС и придали европейскому единению такую силу, какой у ЕС никогда не было», - сказал Зеленский.

Он добавил, что украинский компонент - это то, чего не хватало Евросоюзу. По его словам, и Украина, и члены блока понимают, что это уже не мечта, а реальность.

«Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. В этом году мы должны открыть диалог о полноправном членстве... Аналогично будет и с НАТО, и это не мечта, это уже реальность», - добавил украинский президент.

По словам Зеленского, союзники по НАТО должны перестать оглядываться на Россию при принятии важных решений, как, например, вступление Украины в альянс.

«Россия проигрывает, когда встречает смелое и уверенное сопротивление. Свободный мир обладает всеми вооруженными, санкционными, политическими, экономическими, ценностными преимуществами, позволяющими построить полную защиту от любых российских посягательств и шантажа», - сказал он.

Зеленский отметил, что в последние годы у НАТО было две фундаментальные слабости.

«Во-первых, существовало сомнение, заработает ли реально 5 статья договора о коллективной безопасности. Мир сомневался, станет ли альянс защищать страны восточного фланга в случае российской агрессии против них.

Во-вторых, многие в мире не воспринимали и не воспринимают НАТО как оборонный альянс, приписывая ему в результате пропаганды определенные якобы агрессивные цели.

Вступление Украины в альянс надежно ликвидирует эти две слабости НАТО. Во-первых, никто уже не сомневается, что Украина способна защитить себя и своих союзников. Во-вторых, каждый в мире видел, что война России против Украины не спровоцирована и преступна», - сказал он.

Президент Украины отметил, что вступление Киева в НАТО будет мощным сигналом мира о том, что НАТО - это альянс, который «защищает и защитит».

По его словам, весь восточный фланг НАТО хочет, чтобы США, Германия, Франция или Британия размещали своих солдат в восточных странах Европы вблизи границ РФ.

Зеленский выразил уверенность, что после победы Украины «союзники будут хотеть, чтобы наши боевые бригады размещались на земле наших соседей, ведь Украина – это страна силы, и все это видят».

Таким образом, добавил он, «НАТО будет обеспечивать безопасность Украины, а наши Силы обороны и безопасности будут обеспечивать безопасность и защиту для других членов альянса».

«Чтобы это стало реальностью, нужно одно - чтобы все наши партнеры по альянсу перестали оглядываться на Кремль при принятии важных решений. Уже даже внутренние силы самой России перестали оглядываться на слабого хозяина Кремля. Безумие Путина привело к тому, что он сам загнал себя в глухой бункер. Из-за своей слабости. Поэтому абсурдно оглядываться на такого несостоятельного руководителя такого несостоятельного государства», - отметил украинский лидер.

Зеленский также добавил, что победа Украины - это гарантия восстановления территориальной целостности Молдовы и Грузии и шанс для мира на Кавказе.