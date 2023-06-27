Алиев и Эрдоган поговорили по телефону
28 июня состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
Главы государств поздравили друг друга и народы обеих стран с праздником Гурбан и передали наилучшие пожелания.
В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что дружеские и братские отношения между двумя странами и впредь будут успешно развиваться во всех сферах. Состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии союзнических связей.