МИД: Армянские войска не выведены с территории Азербайджана

Основным дестабилизирующим фактором в регионе Южного Кавказа являются ВС Армении, написал в своем твиттере руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на публикацию премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Премьер-министр Армении вновь вводит в заблуждение международное сообщество. Азербайджан предпринял лишь ответные меры на военную провокацию, в результате которой был ранен азербайджанский военнослужащий», - написал он.

Гаджизаде отметил, что основным дестабилизирующим фактором в регионе Южного Кавказа являются ВС Армении: «Они вопреки международному праву и обязательствам, вытекающим из трехстороннего заявления, не были полностью выведены с территории Азербайджана».

Руководитель пресс-службы МИД также подчеркнул, что армянские незаконные формирования являются основной угрозой безопасности: «Вместо того чтобы вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, Армении следовало бы выполнять свои обязательства и уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана как на словах, так и на деле».