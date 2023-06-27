Ирану вернули артефакт времен династии Сасанидов

Высеченное в камне изображение воина времен Сасанидской империи, незаконно вывезенное из Ирана 35 лет назад и изъятое на таможне Великобритании семь лет назад, уже возвращено, сообщает агентство IRNA.

В пресс-службе Министерства культурного наследия, туризма и ремесел Ирана сообщили, что иранские власти приняли этот артефакт утром 28 июня в аэропорту имени Имама Хомейни.

Артефакт представляет собой высеченное в камне изображение воина времен Сасанидской империи. Как сообщили в министерстве, это произведение искусства будет выставлено в Национальном музее Ирана.

Эта историческая реликвия сасанидского периода попала в ОАЭ в 1988 году и была вывезена оттуда в 2006 году. Она была обнаружена в Лондоне в 2016 году.

Прежде чем вернуться в Иран, артефакт три месяца экспонировался в Британском музее.

За последние годы иранские таможенники предотвратили незаконный вывоз за границу тысяч археологических артефактов. Власти Ирана активно работают над возвращением незаконно вывезенных исторических ценностей.

Сасанидская империя существовала на территории нынешних Ирана и Ирака в III-VII веках нашей эры. Она образовалась после падения парфянской династии Аршакунидов, позднее пала в результате арабских нашествий.