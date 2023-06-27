Сдан в эксплуатацию танкер «Карабах» типа «Афрамакс» фото; видео
Очередной танкер типа «Афрамакс», приобретенный совместным предприятием SA Maritime AFEZCO, которое создано на паритетных основах с одобрения ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) и Наблюдательного совета Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), сдан в эксплуатацию в Сингапуре. Распоряжением президента Ильхама Алиева это судно названо «Карабах».
Под звуки государственного гимна на судне был поднят флаг Азербайджана. Как и другие танкеры типа «Афрамакс», которые будут плавать под азербайджанским флагом за пределами Каспия, «Карабах» имеет дедвейт (общую грузоподъемность) около 115 тысяч тонн.
Судно будет управляться компанией ASCO Ship Management AFEZCO, которая является 100%-ной дочерней компанией ASCO и зарегистрирована в свободной экономической зоне Алят.
Следует отметить, что в результате исследования рынка, проведенного SA Maritime AFEZCO, изначально были приобретены три танкера типа «Афрамакс». Первый из них — судно «Шуша» был сдан в эксплуатацию 15 июня, День национального спасения. Работы по сдаче третьего судна – «Зангезур» близятся к завершению.
Приобретенные при непосредственной поддержке президента Ильхама Алиева эти огромные танкеры, имеющие стратегическое значение для Азербайджана, послужат увеличению грузоподъемности национального судоходства и внесут свой вклад в международную цепочку создания ценности нашей нефтяной отрасли на мировом рынке нефти. Суда будут перевозить сырую нефть компании SOCAR, а также других заказчиков.
Добавим также, что средства, привлеченные от успешно выпущенных некоторое время назад на местном рынке облигаций ASCO, были направлены на финансирование доли ASCO в проекте покупки танкеров типа «Афрамакс».