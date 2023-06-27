Очередной танкер типа «Афрамакс», приобретенный совместным предприятием SA Maritime AFEZCO, которое создано на паритетных основах с одобрения ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) и Наблюдательного совета Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), сдан в эксплуатацию в Сингапуре. Распоряжением президента Ильхама Алиева это судно названо « Карабах ».

Под звуки государственного гимна на судне был поднят флаг Азербайджана. Как и другие танкеры типа «Афрамакс», которые будут плавать под азербайджанским флагом за пределами Каспия, «Карабах» имеет дедвейт (общую грузоподъемность) около 115 тысяч тонн.

Судно будет управляться компанией ASCO Ship Management AFEZCO, которая является 100%-ной дочерней компанией ASCO и зарегистрирована в свободной экономической зоне Алят.

Следует отметить, что в результате исследования рынка, проведенного SA Maritime AFEZCO, изначально были приобретены три танкера типа «Афрамакс». Первый из них — судно «Шуша» был сдан в эксплуатацию 15 июня, День национального спасения. Работы по сдаче третьего судна – «Зангезур» близятся к завершению.