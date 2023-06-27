Мамед Эфендиев, отдел экономики 17:39

Скорость обращения национальной валюты Азербайджана, маната, падает уже не первый месяц. Судя по отчету Центробанка, на 1 июня текущего года она составила 3,92 пункта. А это наряду с другими факторами означает, что население страны стало меньше покупать. Рассмотрим это на примере конкретных показателей текущего года. По итогам мая скорость обращения маната по сравнению с апрельским показателем снизилась на 0,5 пункта. Если сравнивать с началом 2023 года, она упала на 0,61 пункта, а относительно аналогичного показателя 2022 года – и вовсе на 0,89 пункта. Столь длительное «пике» национальной валюты является очевидным признаком снижения экономической активности в стране.

Чтобы прояснить ситуацию, напомним, что под скоростью обращения денег экономисты имеют в виду среднюю частоту, с которой денежная единица используется для покупки товаров и услуг за определенный отрезок времени. Таким образом, скорость обращения денег во многом зависит от объемов экономической активности при заданной денежной массе. Невольно вспоминаешь в этой связи, что наибольшего значения этот показатель достигал в 2005 году, на пике нефтяного бума, когда азербайджанцы действительно получали и тратили достаточно много денег. То было время, когда огромные потоки нефтедолларов придавали людям уверенность в завтрашнем дне. И наоборот, самый низкий показатель скорости обращения маната – 2,68 пункта – был отмечен в конце января 2015 года, то есть накануне первой (февральской) девальвации. И хотя сегодняшняя ситуация далеко не так тревожна, какой была 8-9 лет назад, она тем не менее наводит на определенные размышления. Ибо динамика роста объема широкой денежной массы в стране ничего хорошего не сулит. Так, на 1 июня этот параметр составил около 41,372 миллиарда манатов, что на 3,4 процента меньше в сравнении с началом года, но на 0,5 процента больше в месячном выражении и на 11,8 процента - в годовом.

Дело в том, что рост объема широкой денежной массы – еще одно свидетельство падения покупательного спроса в стране. Как следует из периодических сообщений Центробанка, эта тенденция распространяется и на покупку иностранной валюты. Здесь, конечно, свою роль сыграли более высокие депозитные проценты, предлагаемые банками за вклады в манатах, которые в 4-5 раз выше, чем на депозиты в валюте. В целом же экономическая активность в стране падает, и население словно бы замерло в ожидании. Так, по данным Госкомитета статистики, за пять месяцев текущего года население республики потратило на приобретение фармацевтической продукции и медицинских принадлежностей 512 миллионов манатов, что на 15 процентов, или 66,7 миллиона манатов меньше аналогичных показателей прошлого года. Если же учесть, что цены на лекарства стремительно растут, невольно приходишь к выводу, что постепенно люди перестают уделять внимание даже собственному здоровью. С другой стороны, удивляет, что все это происходит на фоне роста среднемесячной зарплаты в госучреждениях и в частном секторе, а также пенсионного обеспечения и социальных пособий. И в самом деле, если доходы населения растут, почему оно стало меньше покупать? Правда, статистика свидетельствует, что за пять месяцев текущего года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 2,9 процента – до 20,8 миллиарда манатов. В том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям – на 2 процента, по непродовольственным – на 4,1 процента.