Эльмир Алиев, Краков 17:41

Организаторы соревнований по триатлону на Европейских играх в Кракове устроили настоящий праздник. Состязания проходили под громкую ритмичную музыку, ведущий постоянно заводил собравшуюся на трибунах публику, а рядом, для тех, кто проголодался, жарили мясо.

Праздничным этот день мог бы стать и для азербайджанского спорта. Наш спортсмен, бронзовый призер Евроигр-2015 в Баку, участник двух Олимпиад Ростислав Певцов чуть ли не до последнего держался в группе лидеров, претендуя на медаль. В какой-то момент 36-летний триатлонист занимал даже 2-е место, а комментатор постоянно произносил его фамилию, напоминая, что Певцов представляет Азербайджан. Но, увы, сил на самую концовку все же не хватило. Ростислав занял 6-ю строчку среди 58 участников, показав время 1 час 46 минут 58 секунд. До призового места Певцову не хватило шести секунд. На пьедестал почета поднялись спортсмены из Норвегии, Швейцарии и Израиля.

Надо сказать, что представитель Азербайджана здорово проявил себя в третьей и заключительной части соревнования – в беге. После заплыва он занимал 29-е место. Велосипедную треть гонки завершил на 26-й позиции, и тут же стал наверстывать упущенное, обгоняя соперников на своих двоих. В итоге, как отмечалось выше, 6-е место – лучший результат Певцова в этом году. Если же брать только бег, то тут наш спортсмен и вовсе показал четвертый результат.

«Я и доволен, и разочарован одновременно, - говорит Ростислав после соревнований, отвечая на вопрос haqqin.az. - Доволен, потому что наконец-то начал набирать форму. А разочарован, потому что призовые места были очень близко, и мне не хватило совсем чуть-чуть. Когда был в лидирующей группе, планировал добежать до финиша и бороться до конца за призовые места. Но соперники ближе к финишу взвинтили темп, и мне было тяжело его поддерживать. Я не смог дотерпеть до конца».