Сатановский: Азербайджан не продлит срок пребывания миротворцев

«Чего ждать Армении от России, я не знаю, точно так же, как я не знаю, чего ждать России от Армении.

Пока что все, чего ждала Россия от Армении, не сбылось. Сказано президентом Алиевым, что Карабах – это Азербайджан. Сказано премьер-министром Пашиняном, что Карабах – это Азербайджан. Все. Закрыв тему Карабаха (а Никол Пашинян закрыл тему Карабаха), он передал абсолютно всю полноту власти на этих территориях Баку. Все претензии и вопросы к Пашиняну.

Но при этом я уверен на сто процентов, что по истечении срока пребывания российских миротворцев в Карабахе ни Армения, ни Азербайджан не продлят этот срок. Вы чудес хотите? Их нет в этом мире. Миротворцы делают то, что могут. То, чего не могут, они не сделают. Если бы по мирным гражданам велась пальба, это понятно, для этого есть миротворцы, если по вооруженным людям…» - сказал Сатановский.