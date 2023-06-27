Роль России «в остановке кровопролития в Карабахе не подлежит сомнению», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Она зафиксирована в документе, под которым стоят подписи Азербайджана и Армении, и подтверждена конфликтующими сторонами. Если есть попытки найти какой-то злой умысел России - это от лукавого, ложный посыл, дезинформация чистой воды», - сказала Захарова.