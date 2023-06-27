Захарова: Россия остановила кровопролитие в Карабахе видео; обновлено
Роль России «в остановке кровопролития в Карабахе не подлежит сомнению», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Она зафиксирована в документе, под которым стоят подписи Азербайджана и Армении, и подтверждена конфликтующими сторонами. Если есть попытки найти какой-то злой умысел России - это от лукавого, ложный посыл, дезинформация чистой воды», - сказала Захарова.
*** 18:23
Москва «обеспокоена участившимися вооруженными инцидентами и нарушениями режима прекращения огня в Карабахе», заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Россия призывает к сдержанности и урегулированию спорных вопросов мирным, политико-дипломатическим путем совместно с российскими миротворцами», - заявила Захарова.
Она добавила, что «Россия негативно относится к возможности появления инфраструктуры НАТО на Южном Кавказе».