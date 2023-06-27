Пригожин хотел взять в плен Шойгу и Герасимова

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин хотел взять в плен главу Минобороны страны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на разведданные стран Запада.

По информации издания, Пригожин задумал план захвата российских военачальников во время рейда в Ростов-на-Дону, однако информация о заговоре стала известна ФСБ.

По мнению источников WSJ, план Пригожина был вполне реализуемым, а неудачу потерпел только после утечки информации, что вынудило основателя «Вагнера» импровизировать.

Представители разведки считают, что легкость, с которой «вагнеровцы» заняли Ростов, может свидетельствовать о возможном участии отдельных командиров ВС РФ в этом заговоре. Один из возможных участников - генерал Сергей Суровикин.