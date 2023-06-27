Шойгу поговорил с начальником иранского Генштаба
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба ВС Ирана Мохаммадом Хосейном Багери.
Как сообщили в Минобороны России, в ходе телефонного разговора «были обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, проведен обмен мнениями по вопросам международной обстановки и региональной безопасности. Стороны подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере».