Напомним, Мурад обеспечил себе как минимум бронзовую награду Евроигр. 30 июня его соперником в полуфинале будет хорват Габриэль Веочич. Помимо призового места на Европейских играх, Аллахвердиев также гарантировал себе лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Очень рад, что победил армянского боксера, заработал путевку на Олимпиаду и медаль Евроигр, - говорит азербайджанский спортсмен. – Я не намерен останавливаться на достигнутом. Главная цель – завоевать золото Парижа. Благодарю наших болельщиков за поддержку. Они придавали мне силы и мотивацию. Рад, что мне удалось их порадовать.

Сегодня я волновался. Соперник был из Армении, и я понимал, что не должен проигрывать. Страха не было, было именно волнение от того, что нельзя проиграть.

Надеюсь, что удастся завоевать золото. В полуфинале меня ждет хорватский боксер. Он раньше выступал в весовой категории до 86 кг. Я с ним буду боксировать впервые. Верю, что удастся победить и выйти в финал».