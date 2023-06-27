Байрамов встретился с советником Байдена
Джейхун Байрамов в рамках визита в США провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
«В рамках рабочего визита в США обменялся мнениями с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Обсудили нормализацию и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Обсудили постконфликтную ситуацию, проблемы установления прочного мира в регионе», – написал министр.
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