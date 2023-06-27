Экс-глава Николаевской окружной прокуратуры Геннадий Герман информировал россиян об оперативной обстановке в Николаеве и области, сдавал позиции ВСУ, а также сообщал о погибших военных и гражданских, пленных и местах их содержания, результатах обстрелов Николаева.

Кроме того, Герман передавал суточные пароли на блокпосты на территории области.

На суде родственники погибших жителей города забросали подсудимого яйцами.