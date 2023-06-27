Власти КНР опасались повторения мятежа в Китае

С такими словами выступила китайская журналистка в изгнании Су Ютун. По её словам, не только Владимир Путин, но и Си Цзиньпин рады окончанию мятежа, так как для Пекина война в Украине - это тест возможного нападения на Тайвань.

«Си также мог быть очень обеспокоен тем, что, если мятеж группы «Вагнер» окажется успешным, люди в Китае могут последовать этому примеру. Поэтому Си будет продолжать поддерживать Москву», - сказала она.

Обозреватель BILD Шамми Хак пишет, что на следующий день после мятежа министр иностранных дел Китая Цинь Ган принял в Пекине замглавы МИД РФ Андрея Руденко. По словам журналистки, «даже после мятежа наёмников в России Китай твёрдо стоит на стороне Владимира Путина».