Согласно официальной статистике, за первые пять месяцев 2023 года Грузия импортировала из Азербайджана 10,8 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов на общую сумму 9,7 миллиона долларов. При том, что за аналогичный период 2022 года объем грузинского импорта нефтепродуктов из Азербайджана составлял 56,6 тысячи тонн нефти (48 миллионов долларов).

Недавно генеральный директор SOCAR Georgia Petroleum Нодар Канчавели заявил, что Грузия свела импорт азербайджанского топлива до минимума, поскольку с 1 января 2023 года, в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом, Грузия перешла на дизельное топливо стандарта «Евро-5», которое Азербайджан не производит.

Ни для кого не секрет, что качество бензина и дизельного топлива, производимых на нефтеперерабатывающих заводах Азербайджана, ниже европейских стандартов. Пытаясь решить эту проблему, правительство Азербайджана несколько раз рассматривало в прошлом реализацию многомиллиардного проекта по строительству в стране нового нефтеперерабатывающего комплекса, способного производить топливо по европейским стандартам. Однако после двух последовательных падений мировых цен на нефть от этой идеи решили отказаться в пользу проекта SOCAR по реконструкции и модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева.

В настоящее время работа по реализации этого проекта, в который уже вложены миллиарды долларов, продолжается. В апреле прошлого года представители SOCAR сообщили, что в течение ближайших месяцев НПЗ планирует начать производство дизельного топлива стандарта «Евро-5». Но, похоже, в намеченные сроки сделать это не удалось, поскольку в прошлом году азербайджанского соляра «Евро-5» не было ни на внутреннем рынке, ни в структуре экспорта.

На днях промелькнула информация, что в начале этого месяца Бакинский НПЗ, наконец, приступил к его производству, но пока ее никто не подтвердил.