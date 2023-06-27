Грузия в пять раз сократила закупки нефти и нефтепродуктов из Азербайджана наш обзор
Согласно официальной статистике, за первые пять месяцев 2023 года Грузия импортировала из Азербайджана 10,8 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов на общую сумму 9,7 миллиона долларов. При том, что за аналогичный период 2022 года объем грузинского импорта нефтепродуктов из Азербайджана составлял 56,6 тысячи тонн нефти (48 миллионов долларов).
Как выясняется, Грузия сократила импорт из-за неспособности Азербайджана производить дизельное топливо по требуемым стандартам.
Недавно генеральный директор SOCAR Georgia Petroleum Нодар Канчавели заявил, что Грузия свела импорт азербайджанского топлива до минимума, поскольку с 1 января 2023 года, в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом, Грузия перешла на дизельное топливо стандарта «Евро-5», которое Азербайджан не производит.
Ни для кого не секрет, что качество бензина и дизельного топлива, производимых на нефтеперерабатывающих заводах Азербайджана, ниже европейских стандартов. Пытаясь решить эту проблему, правительство Азербайджана несколько раз рассматривало в прошлом реализацию многомиллиардного проекта по строительству в стране нового нефтеперерабатывающего комплекса, способного производить топливо по европейским стандартам. Однако после двух последовательных падений мировых цен на нефть от этой идеи решили отказаться в пользу проекта SOCAR по реконструкции и модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева.
В настоящее время работа по реализации этого проекта, в который уже вложены миллиарды долларов, продолжается. В апреле прошлого года представители SOCAR сообщили, что в течение ближайших месяцев НПЗ планирует начать производство дизельного топлива стандарта «Евро-5». Но, похоже, в намеченные сроки сделать это не удалось, поскольку в прошлом году азербайджанского соляра «Евро-5» не было ни на внутреннем рынке, ни в структуре экспорта.
На днях промелькнула информация, что в начале этого месяца Бакинский НПЗ, наконец, приступил к его производству, но пока ее никто не подтвердил.
Статистика Государственного таможенного комитета Азербайджана также свидетельствует, что за первые пять месяцев 2023 года Азербайджан экспортировал 11,7 миллиона тонн сырой нефти, получив за нее 7 миллиардов 220 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень продаж вырос примерно на 400 000 тонн.
Однако, несмотря на увеличение объема экспорта нефти, доходы от него сократились на 800 миллионов долларов, что связано со снижением общемировых цен на черное золото.
Отметим в этой связи, что в 2023 году 91 процент экспорта Азербайджана приходился на нефтегазовый сектор, из них 46 процентов - на прямой экспорт сырой нефти.
Основным покупателем азербайджанской нефти традиционно является Италия, в которую за первые пять месяцев 2023 года было продано 39 процентов из 11,7 миллиона тонн экспортированной Азербайджаном нефти. Второе место, «оттеснив» на третье Израиль, заняла Испания, импортировавшая более одного миллиона тонн - в три раза больше, чем в прошлом году.
Примечательно, что более чем в три с половиной раза увеличила импорт азербайджанской сырой нефти братская Турция (788 000 тонн, пятое место). При том, что в 2022 году Турция не входила даже в десятку ведущих импортеров.
Другой интересный момент связан с Францией. Хотя в политической плоскости отношения между Парижем и Баку в последнее время далеки от идеальных, в 2023 году Франция импортировала из Азербайджана 109 000 тонн сырой нефти.
Что же касается Великобритании, основного инвестора в энергетический сектор Азербайджана, то в первые пять месяцев нынешнего года она вообще не закупала азербайджанскую нефть, хотя в 2022-м британский импорт составлял 614 000 тонн.