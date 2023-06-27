Путин поправил форму офицеру с ядерным чемоданчиком видео
Президент России Владимир Путин по прилёте в Дербент поправил форму носителю ядерного чемоданчика (устройство, хранящее коды для приведения в действие ядерного арсенала России и находящееся у высшего военного и политического руководства страны. Посредством «ядерного чемоданчика» осуществляется связь с ракетными войсками стратегического назначения (РВСН). На кадрах видно, как Путин сперва пожал руку офицеру в форме ВМФ и одёрнул его китель.
Отмечается, что носильщики ядерного чемоданчика носят форму офицера военно-морского флота. Чемоданчики доверяют сотрудникам Федеральной службы охраны, которых называют «операторами».