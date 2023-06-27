В Косово задержали сына президента Сербии видео
В Косово, вероятно, задержан сын президента Сербии Александра Вучича Данило Вучич, сообщают зарубежные СМИ.
Кадры с произошедшим публикует косоварский телеканал KTV. Причины остановки машины и текущее местонахождение Вучича неизвестны.
Сын президента Сербии приехал в Косово для поддержки своих соотечественников в Грачанице, протестующих против репрессий Приштины. К местным сербам Вучич вышел в футболке c надписью «нельзя сдаваться» - «нема предаје».
June 28, 2023