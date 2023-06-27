Кремль сообщил о взятии под контроль ЧВК «Вагнер»

Российские власти сообщили руководству стран Африки и Ближнего Востока, в которых действует «ЧВК Вагнера», что силы организации теперь будут подчиняться Кремлю, пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, уже через несколько часов после остановки колонн «Вагнера» замминистра иностранных дел России вылетел в Дамаск, чтобы лично сообщить президенту Сирии Башару Асаду, что «Вагнер» больше не будет действовать в стране самостоятельно.

Дипломаты МИД также позвонили президенту Центральноафриканской Республики, среди личных телохранителей которого есть «вагнеровцы», и заверили его, что кризис в России не остановит российскую деятельность в Африке. Кроме того, самолеты МЧС вылетели из Сирии в Мали, где находится одна из ключевых баз «Вагнера».