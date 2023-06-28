Госдеп о встрече Байрамова и Мирзояна

Сегодня и завтра в Вашингтоне мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжатся, как и было запланировано, американская сторона очень рада провести переговоры у себя, заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

«Последние инциденты подчеркнули необходимость добиваться прочного и достойного мира. США привержены оказанию сторонам помощи в достижении этого, и госсекретарь Блинкен принимает непосредственное участие в мирном процессе.

Прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного и достойного мира. Вчерашние встречи с министрами иностранных дел носили конструктивный характер. И мы продолжаем развивать эти обсуждения сегодня и завтра, поскольку мирные переговоры продолжаются», - сказал он.

Вместе с тем пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер Мэтью Миллер написал в своем твиттере, что США привержены делу оказания помощи сторонам в достижении мира между Азербайджаном и Арменией.

«Мы глубоко обеспокоены гибелью людей в Карабахе. Недавние события подчеркивают необходимость воздерживаться от военных действий и стремиться к прочному и достойному миру. Соединенные Штаты привержены делу оказания помощи сторонам в достижении этой цели», - отметил Миллер.