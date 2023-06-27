Путин заявил, что не сомневался в реакции россиян

Заявление о том, что у него не было сомнений в реакции народа по поддержке власти и всех ее решений в связи с попыткой мятежа сделал президент России Владимир Путин 28 июня в ходе встречи с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

«Я не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане и во всей стране», - сказал Путин в ответ на слова Меликова о том, что «все население Дагестана поддержало решения президента России, принятые в связи с событиями 24 июня текущего года».