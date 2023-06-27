Почти 16% россиян хотят ядерного удара по Украине

Почти 16% российских граждан поддержали использование ядерного оружия в войне против Украины, показал опрос, проведенный совместно Russian Field и RTVI.

Однозначно «недопустимым» использование «ядерной кнопки» назвали 73,9% участников исследования, которое проводилось 16-19 июня. При этом 5,2% заявили, что ядерный аргумент может быть использован «при угрозе поражения в военной операции». А вдвое больше (10,5%) сообщили, что ядерное оружие можно использовать «в любом случае».

Ядерный удар чаще называют приемлемым мужчины (20%) и люди в возрасте 30-44 лет (18%), а максимальной доля сторонников ядерной войны оказалась среди кандидатов и докторов наук: «допустимым» использование ЯО назвали 27% респондентов с ученой степенью.

Наименьшая доля поддерживающих ядерную войну оказалась среди тех, кто игнорирует российское государственное телевидение - 11% из числа респондентов, получающих информацию в основном в «интернет-СМИ».