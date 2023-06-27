Шольц: Запад хочет помочь Украине обороняться, а не…

Целью стран Запада сейчас является помощь Украине в обороне от российского вторжения, а не смена власти в России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что надеяться на свержение режима в России во время бунта основателя частной военной компании «Вагнера» Евгения Пригожина было бы бессмысленно, поскольку не факт, что такой вариант развития событий «был бы лучше».

«Войска «Вагнера» - это военное подразделение, которое действует очень агрессивно по всему миру и непосредственно в войне России против Украины», - добавил канцлер.

Он также отметил, что неудавшийся мятеж ослабил российского диктатора Владимира Путина.

«Я действительно считаю, что он ослаблен, поскольку это показывает, что в структурах авторитарной власти есть трещины, и он не так прочно сидит в седле, как он всегда утверждает», - рассказал Шольц.

Канцлер уточнил, что пока неясно, заставит ли такая ситуация Россию вывести войска из Украины и начать мирные переговоры.