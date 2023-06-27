Советник Байдена о встрече с Байрамовым и Мирзояном

Я призвал Армению и Азербайджан продолжать продвигаться к миру. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он подчеркнул, что рад, что в США состоялась встреча с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

«Я призвал Армению и Азербайджан продолжать продвигаться к миру, в том числе избегать провокаций и снижать напряженность в целях укрепления доверия», - отметил Салливан.