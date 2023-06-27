Министерство обороны Азербайджана сообщает о новых обстрелах позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении и армянскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ) в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Карабах ского региона Азербайджана.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 28 июня с 22:35 до 23:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Юхары Шорджа Басаркечарского района и Араздеен Ведийского района подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зяйлик и Истису Кельбаджарского района, а также Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Кроме того, с 23:55 28 июня до 00:50 29 июня члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района.

В Минобороны Азербайджана отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры.