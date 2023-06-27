Орбан: Путин говорил мне, что армия Украины очень сильна...

За две-три недели до начала полномасштабного вторжения России в Украину президент Владимир Путин говорил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что украинская армия очень сильна и хорошо подготовлена. О своей встрече с Путиным, которая состоялась в феврале 2022 года, Орбан рассказал немецкому изданию Bild.

По словам премьер-министра Венгрии, во время встречи с Путиным они много говорили об Украине. В частности, российский президент отметил, что украинская армия хорошо оснащена странами Запада, а украинские солдаты хорошо подготовлены.

Как рассказал Орбан, Путин заявил, что если начнется военный конфликт, то он будет «очень тяжелым».

В интервью Орбан также заявил, что войну в Украине могут остановить страны Запада — для этого, по его словам, они должны прекратить оказывать Украине военную поддержку. По мнению Орбана, только так можно спасти Украину, поскольку у нее «солдаты закончатся раньше, чем у России».

Кроме того, Орбан не согласился с опасениями некоторых европейских чиновников и политиков, что Путин после победы в Украине может напасть на одну из стран НАТО. «История этой войны наглядно показывает, что НАТО намного сильнее России. Зачем кому-то более слабому нападать на НАТО?» — сказал он.